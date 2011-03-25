Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9670/7,9740 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9690/7,9780, на 12:00 звузився спред – 7,9730/7,9765. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9670/7,9740.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2817/0,2820, на 12:00 ціни піднялися до 0,2819/0,2821. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2818/0,2819. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,2850 (-0,0750).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4153/1,4155, а на 15:00 знизилися до 1,4118/1,4120. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,2805/11,2945, на 12:00 ціни пішли вгору – 11,2845/11,2955. На момент закриття торгів цінові показники по євро-гривні впали –11,2545/11,2705.