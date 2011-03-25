«Енергоринок» залучить в «Ощадбанку» 1 млрд. грн. для рефінансування діючих позик

Державне підприємство «Енергоринок» (Київ) має намір залучити від ВАТ «Ощадбанк» 1 млрд. грн. для рефінансування діючих позик. Про це йдеться в обгрунтуванні застосування процедури закупівлі послуг у одного учасника, обнародуваному на сайті «Державні закупівлі».

Компанія планує залучення двох нових кредитних ліній у розмірі по 500 млн. грн. кожна на заміну кредитних ліній, відкритих в «Ощадбанку», термін дії яких закінчується у квітні і травні 2011 року.

Кредити будуть надані строком на 1 рік для поповнення оборотних коштів генеруючих компаній теплових електричних станцій. Кошти, згідно з постановою уряду №205 від 24 лютого 2010 року, будуть використані для закупівлі палива.

Міністерство економіки України 18 березня 2011 року узгодило для «Енергоринку» застосування процедури закупівлі у одного учасника, вартість якої становить 150 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у лютому ц.р. «Енергоринок» залучив від «Ощадбанку» кредит на 800 млн. грн. для проведення розрахунків з енергогенеруючими компаніями.

Довідка УНІАН. ДП "Енергоринок" є оператором оптового ринку електроенергії.