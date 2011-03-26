Тігіпко обіцяє скоротити кількість податків

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО в червні має намір ініціювати зміни до Податкового кодексу з метою скоротити податковий тиск і спростити звітність для підприємців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора в ефірі телеканалу «Інтер».

«У червні обіцяю вам ще один варіант змін податкового законодавства зі спрощенням бухгалтерського обліку, зі скороченням кількості податків і зборів ще раз достатньо серйозно», - заявив він.

Як зазначив С.ТІГІПКО, для розробки цих ініціатив залучено консалтингову компанію «Ernst & Young» (московський офіс). «Консалтингова компанія працює не за державні кошти, це робота підприємців, які самі оплачують цю роботу», - повідомив він. На сьогодні цю роботу фінансує сам С.ТІГІПКО, проте він відмовився назвати суму власних витрат на цей проект.

Крім того, С.ТІГІПКО повідомив, що на нараді з асоціаціями бухгалтерів вони запропонували спростити процедуру звітності для платників єдиного податку, об`єднавши звітність із податку й зі сплати єдиного соціального внеску. Ця пропозиція також може бути внесена в ПК у червні. «Тут необхідно й далі розбиратися і усувати максимальну кількість непотрібної звітності», - вважає віце-прем`єр-міністр.

Серед інших проблемних питань С.ТІГІПКО відзначив те, що податківці видають листи для підприємців із роз`ясненнями щодо діяльності, які суперечать законодавству. «Сьогодні, за моїми підрахунками, більше 100 листів пішло від Податкової адміністрації, які не зареєстровані й які не повинні сьогодні виходити з Податкової адміністрації згідно із законом без юстирування. І це треба відмінити», - сказав він.

Як повідомлялося, УНІАН звертався в Державну податкову службу щодо листа ДПС від 3 лютого 2011 року, яким передбачено розміри штрафів за порушення податкового законодавства в розмірі вище за 1 грн. Водночас у Податковому кодексі в розділі перехідних положень зазначається, що до кінця червня 2011 року штраф за порушення податкового законодавства для підприємців становить 1 грн. ДПС так і не надала чіткої позиції з цього питання.