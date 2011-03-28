Профіцит платіжного балансу України в січні-лютому становив 1,6 млрд. дол.

Профіцит платіжного балансу України в січні-лютому 2011 року становив 1,621 млрд. дол. (у т.ч. у лютому – 1,362 млрд. дол.) порівняно з дефіцитом у розмірі 1,705 млрд. дол. роком раніше.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, дефіцит поточного рахунку за перші два місяці 2011 року становив 816 млн. дол., тоді як за аналогічний період 2010 року профіцит становив 304 млн. дол.

«Формування такого значного дефіциту, навіть в умовах достатньої сприятливої зовнішньої кон`юнктури і високих темпів зростання експорту, було обумовлене істотним підвищенням обсягів поставок природного газу. Як і очікувалося, профіцит січня виявився тимчасовим явищем, і вже в лютому дефіцит зріс до максимального рівня з 2009 року (1,1 млрд. дол.)», – йдеться в повідомленні.

За даними Нацбанку, обсяги поставок природного газу з Росії в січні-лютому ц.р. становили 3,3 млрд. дол., що в 2,4 раза більше, ніж у відповідному періоді минулого року, коли ціна імпортованого газу була нижча на 13,5%.

У січні-лютому 2011 року рахунок по капітальних і фінансових операціях платіжного балансу було сформовано з профіцитом 2,4 млрд. дол. (у січні-лютому 2010 року дефіцит становив 2 млрд. дол.).

У НБУ зазначають, що покращення стану фінансового рахунку було забезпечено перш за все за рахунок торгових кредитів (за попередніми оцінками, позитивне сальдо за цією статтею становитиме близько 2,5 млрд. дол.) і розміщення урядом єврооблігацій на 1,5 млрд. дол.

Обсяг припливу прямих іноземних інвестицій залишається на рівні минулого року – 509 млн. дол.

За даними Нацбанку, обсяги накопичення готівкової валюти поза банками продовжують залишатися достатньо високими – 1,8 млрд. дол. за перші два місяці 2011 року проти 1 млрд. дол. у січні-лютому минулого року.

Позитивне сальдо зведеного платіжного балансу дозволило продовжити процес нарощування резервних активів. Їх обсяг станом на 1 березня 2011 року досяг 36,7 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг впродовж 5,2 місяця майбутнього періоду.

Довідка УНІАН. Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,096 млрд. дол. порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. у 2009 році.