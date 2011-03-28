Fitch: якість активів українських банків залишається слабкою, однак є ознаки стабілізації

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відзначає, що баланси українських банків, як і раніше, обтяжені значним обсягом проблемних кредитів, а процес «розчищання» портфелів за рахунок стягнення коштів за кредитами і списання йде повільно.

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Водночас Fitch відзначає ознаки стабілізації якості активів. На підставі управлінської звітності банків, які рейтингує Fitch, сукупний рівень проблемних кредитів (кредитів з простроченням понад 90 днів) і реструктурованих кредитів становив 56% на кінець 2010 р., не змінившись з кінця першої половини 2010 р., а частка проблемних кредитів підвищилася з 18% до 21% у другому півріччі 2010 р. При цьому Fitch відзначає, що рівні проблемних і реструктурованих кредитів значно розрізняються у різних банках порівняно з вказаними середніми значеннями і можуть бути більш істотними у нерейтингованих банках.

На думку Fitch, двома основними завданнями для українських банків у 2011 р., як і у 2010 р., будуть управління проблемами з якістю активів і проведення нового кредитування. Їх здійснення має підтримуватися зростанням ВВП (Fitch прогнозує зростання в 4,5% у 2011 р. і в 4,8% у 2012 р. порівняно з 5% в 2010 р.) і рекапіталізацією банків, що триває Водночас на просуванні вперед негативно позначаються поки що слабкі позиції багатьох фактичних і потенційних позичальників. Окрім того, обмежена доступність довгострокового фондування у гривнях і вже істотний рівень левереджу в економіці стримують зростання кредитування.

За оцінками Fitch, 106 млрд. грн. нового капіталу (що дорівнює 15,8% активів, зважених з урахуванням ризику, на кінець 3-го кварталу 2008 р.), включаючи новий власний капітал у розмірі 91 млрд. грн., надійшло до банківської системи між 3-м кварталом 2008 р. і кінцем 2010 р., і даний процес тривав у 1-му кварталі 2011 р. Це сприяло поліпшенню загальної здатності банківського сектору абсорбувати втрати за кредитами, проте даний показник все ще істотно варіюється від банку до банку з урахуванням різних рівнів рекапіталізації і знецінення кредитів. Крім того, значна невизначеність щодо остаточних втрат за кредитами, як для банківської системи, так і для окремих банків, ускладнює оцінку потреб, що залишаються, в рекапіталізації.