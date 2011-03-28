Виплати вкладникам «Родовід Банку» почнуть через місяць після ухвалення постанови

Виплату коштів вкладникам «Родовід Банку» планується почати через місяць після ухвалення постанови про переведення депозитів із «Родовід Банку» у ВАТ «Ощадбанк».

Про це йдеться в повідомленні «Ощадбанку», переданому агентству УНІАН.

У повідомленні зазначається, що після ухвалення відповідної постанови Кабінету Міністрів України всі вклади з ПАТ «Родовід Банк», враховуючи нараховані відсотки за умовами депозитних договорів, будуть передані ВАТ «Ощадбанк».

У банку зазначають, що оскільки технологія переведення вказаних вкладів передбачає створення реєстру, це потребуватиме певного часу. В «Ощадбанку» вже розпочато підготовчий процес для забезпечення максимально швидкого проведення виплат.

«Запевняємо вас, що «Ощадбанк» докладе максимум зусиль для того, щоб провести виплати на належному рівні й забезпечити комфортні умови для вкладників «Родовід Банку». Водночас звертаємося до вас із проханням поставитися з розумінням до того, що здійснити обслуговування 240 тисяч вкладників у найкоротші терміни надзвичайно складно. Виплати планується розпочати в місячний термін після ухвалення постанови Кабінету Міністрів України», – йдеться в повідомленні «Ощадбанку».

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (Київ) зареєстровано в 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 16 березня 2009 року в «Родовід Банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

15 березня 2010 року НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Родовід Банк» на два місяці – з 16 березня до 16 травня 2010 року.

У травні 2010 року дію тимчасової адміністрації було продовжено до 14 вересня 2010 року.

2 вересня 2010 року НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в банку на три місяці – з 16 вересня до 15 грудня 2010 року.

14 грудня 2010 року НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в банку ще на три місяці – з 16 грудня 2010 року до 15 березня 2011 року.

14 березня 2011 року НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Родовід Банк» до 15 вересня 2011 року.

У 2009 році «Родовід Банк» було докапіталізовано за участю держави, в результаті чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.