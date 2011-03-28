Зона вільної торгівлі з ЄС залучить в Україну до 16 млрд. євро інвестицій – депутат Плотников

У результаті підписання угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом в України з'явиться можливість залучити до 16 млрд. євро інвестицій в економіку, а також це наблизить країну до членства в Європейському Союзі.

Про це в коментарі УНІАН заявив голова підкомітету Верховної Ради України з питань міжнародної економічної політики Олексій ПЛОТНИКОВ.

«За деякими прогнозами, після підписання угоди про ЗВТ з Євросоюзом, Україна зможе додатково залучити від 10 до 16 млрд. євро в свою економіку як інвестиції», - сказав О.ПЛОТНИКОВ.

Також він відзначив, що зона вільної торгівлі дозволить посилити економічну інтеграцію України в ЄС, а це створить можливості для модернізації національної економіки України з використанням європейських ресурсів і технологій, підвищить рівень економічної культури в країні.

«Показово, що з приходом нової влади і появою політичної стабільності вже в першому півріччі 2010 року, інвестиції ЄС до України до кінця року зросли в 1,5 раза. Для порівняння - при попередньому уряді показник інвестицій з ЄС в 2009 році знизився на 21,9%», - сказав О.ПЛОТНИКОВ.

Він зазначив, що зона вільної торгівлі дозволить «впритул підійти» до вирішення проблеми безвізового режиму з ЄС, оскільки угода про ЗВТ спирається на принципи чотирьох свобод, серед яких найважливіша - свобода переміщення.

Депутат також зазначив, що формування ЗВТ - це «ключовий крок» до асоційованого членства і в перспективі до повноправного членства України в ЄС.

Коментуючи недавню заяву прем'єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА про санкції РФ щодо України у разі укладення угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, О.ПЛОТНИКОВ назвав її «непрямим підтвердженням реальних успіхів України на переговорах щодо зони вільної торгівлі».

«Як тільки було озвучено заяву представника Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН про те, що в 2011 році Україна може укласти угоду про ЗВТ з ЄС, її почули в Москві. За прихильність Києва розгорнулася боротьба між Москвою і Брюсселем», - сказав депутат.

Серед інших причин такої заяви він назвав початок президентських перегонів у Росії та спроби різних політичних сил розіграти так звану «українську карту». На думку О.ПЛОТНИКОВА, в цій заяві є також і «частина об'єктивного економічного підгрунтя», оскільки Росія не хоче впускати на свій ринок європейські товари, які після створення зони вільної торгівлі з Україною можуть потрапити на ринки РФ.

Як повідомляв УНІАН, поточного року переговори щодо підготовки угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом активізувалися. 22 березня після ряду зустрічей з єврокомісарами в Брюсселі перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ заявив, що в першому півріччі цього року Україна може завершити переговори з підготовки угоди.

16 березня прем'єр-міністр Росії В.ПУТІН заявив, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом може негативно позначитися на економічних відносинах України з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

За його словами, Росія буде вимушена вибудовувати кордон для українських товарів, якщо Україна і ЄС створять зону вільної торгівлі.

Росія запропонувала Україні вступати в Митний союз (РФ, Білорусь, Казахстан), на його базі створити єдиний економічний простір і спільно створювати ЗВТ з Євросоюзом.