Чи хочуть українці брати кредити?

За підсумками лютого 2011 року населення отримало нових кредитів на суму 5,4 млрд. грн. Це більше, ніж у січні 2011 року, але значно менше, ніж у грудні минулого року. Може, люди не хочуть брати кредити або банки не хочуть їх давати? Швидше і те, і те. Населення після кризи не поспішає набирати нові кредити, а банки ще не знають, що їм робити зі старими проблемними кредитами.

Іпотечне кредитування фактично перебуває на стадії уповільненого розвитку. За лютий було видано нових іпотечних кредитів на суму 207 млн. грн., і це з урахуванням переоформлених старих. Абсолютно незрозуміло, що буде з нерухомістю далі. А це, в свою чергу, веде до того, що незрозуміло, якими будуть ціни на цю нерухомість. Тому банки не поспішають нарощувати іпотечне кредитування. За старими іпотечними кредитами близько 81 млрд. грн. непогашених кредитів. Вони погашаються, але дуже повільно.

Споживче кредитування наразі є хітом банків. Багато які з них пропонують споживчі кредити (на картку, готівкою, з поручителем і без, із заставою і без тощо). Кількість різноманітних споживчих кредитів просто заворожує. На будь-який смак і за будь-якими ставками. Це пов`язано ще й ресурсною політикою банків. Гроші в банках є, але це короткі гроші. Немає довгострокових інвестицій, як це було до кризи. Тому доводиться, як кажуть, працювати "з коліс". А для цього споживчі кредити саме те, що треба.

Зростають не тільки обсяги, і ставки споживчого кредитування. За підсумками лютого 2011 року середня ставка за споживчими кредитами становила 27,4%. Місяць тому вона була на 1 в.п. меншою. Споживче кредитування вважається ризиковим, і тому банки свідомо закладають високі ставки за кредитами. Тому тільки окремі види споживчого кредитування можуть похвалитися низькими ставками, якщо є хороша застава, або багатий майновий поручитель.

Споживчі кредити - це перш за все короткострокові кредити. Якщо ж кредит брати на три-чотири місяці, то й високі відсотки не так болісно платити. Це добре розуміють і самі позичальники. Тому зростають обсяги споживчих кредитів до одного року, а ось залишки за кредитами терміном на два роки і більше зменшуються.

Населення продовжує погашати старі кредити. За лютий 2011 року погашено валютних кредитів більш ніж на 100 млн. дол. З гривневими кредитами ситуація така. Українці отримали від банків гривневих кредитів на суму 5,4 млрд. грн. і 4,7 млрд. грн. погасили. Позначається вплив короткострокових кредитів.

Багато хто хотів би відродження іпотечного кредитування. Але поки що це тільки плани. Немає ні довгострокових ресурсів, ні платоспроможних позичальників і, найголовніше, цікавих об`єктів нерухомості. Тому нарощування обсягів споживчого кредитування - головна мета українських банків. І в цілому населення це задовольняє. Надто стомилося суспільство від «кредитного іпотечного буму» 2005-2008 років, корисно відпочити і розібратися в тому, що напозичалися...

Олександр Охріменко, голова Наглядової ради банку «Центр»