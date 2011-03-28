Україна готова розглядати ідею Митного союзу, але тільки в рамках СОТ – Плотников

Україна зацікавлена в розвитку співпраці з країнами СНД і готова розглядати ідею Митного союзу з деякими з них, але тільки в рамках Світової організації торгівлі.

Про це в коментарі УНІАН заявив голова підкомітету Верховної Ради з питань міжнародної економічної політики Олексій ПЛОТНИКОВ.

«Що стосується вступу України до Митного союзу, то його не можна назвати реалістичним на даному етапі. Я не бачу, як можна коректно побудувати модель членства країни-члена Світової організації торгівлі в Митному союзі з країнами, які не є членами СОТ. Але коли Росія, Казахстан і Білорусь вступлять до Світової організації торгівлі, ми можемо з ними розглядати ідею Митного союзу, але на умовах СОТ», - сказав О.ПЛОТНИКОВ.

При цьому він звернув увагу на те, що проект нової угоди про зону вільної торгівлі з СНД, узгодження якої триває, також вже виписано на основі норм і принципів СОТ.

О.ПЛОТНИКОВ зазначив, що «потрібно бути реалістом і ставитися до проблеми з позицій національних інтересів і поточного становища держави», яка є членом СОТ і має всі шанси до кінця цього року завершити переговорний процес щодо угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом.

При цьому він зазначив, що Україні також потрібно формувати різноманітні механізми спрощення економічного співробітництва з країнами, які близькі їй географічно, і «за багатьма іншими важливими параметрами». «Курс України на євроінтеграцію є пріоритетним, він закріплений в законі про основи внутрішньої і зовнішньої політики держави. Але з погляду економічних інтересів, ми повинні розвивати економічні відносини з будь-якими країнами, якщо це нам вигідно. Тому нам потрібно співробітничати і з ЄС, і з СНД, і з іншими країнами - в тій самій Азії, Африці, Америці, постійно шукати нові ринки. Все, що вигідно нашим виробникам, те вигідно Україні», - сказав О.ПЛОТНИКОВ.

Він відзначив, що обсяг українського експорту тільки до однієї Росії поки що перевищує обсяг українського експорту до всіх 27 країн Євросоюзу, а в структурі експорту до РФ, Білорусі і Казахстану переважають товари машинобудування, тобто високого ступеню обробки.

«Тому логічними є різноманітні шляхи розвитку економічних відносин з країнами - колишніми союзними республіками. І, перш за все, розширення двосторонньої співпраці. Зокрема - на особливих привілейованих умовах, що не суперечать членству України у СОТ», - наголосив О.ПЛОТНИКОВ.

«Україна продовжуватиме активно працювати над спрощенням доступу як на російський ринок, так і на ринки інших країн СНД. Це для нас також важливо, як і було важливо всі роки незалежності», - відзначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану і України.

Росія, Білорусь і Казахстан ведуть переговори про вступ до СОТ. Україна є членом СОТ з 2008 року.