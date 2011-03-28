Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9700/7,9770 грн./дол.

Сьогодні наукраїнському міжбанкуторги доларомСШАвідкрилисякотируваннями7,9660/7,9740,до12:00звузивсяспред-7,9690/7,9730.До закриттяторгівціновірівні піднялися до7,9700/7,9770грн./дол.

Якповідомляє фінансовакомпанія «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевийриноквідкривсякотируваннями0,2804/0,2807,до12:00цінипіднялися до0,2808/0,2810.До закриттяцінивстановилисянарівні0,2809/0,2810.

УРосіїкурсдолар-рубльвиріс,афіксингСЕЛТза результатамиторгівстановив28,3875(+0,1025).

Наміжнародномувалютномуринкуцінинавалютнупаруєвро-доларзмінювалися вдіапазоні1,4020/1,4085.

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