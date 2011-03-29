Восени Україна презентує ряд національних проектів

Восени цього року Україна планує провести презентацію ряду національних проектів у провідних фінансових центрах світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на Українсько-Сінгапурському бізнес-форумі.

Він повідомив, що створено Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, яке займається супроводженням інвестиційних проектів у режимі «єдиного вікна».

Як наголосив В.ЯНУКОВИЧ, національні проекти, які визначені як пріоритетні Президентом та урядом України, мають стати локомотивами економічного зростання держави.

“Познайомившись ближче з Сінгапуром, його інфраструктурою та бізнес- середовищем, я дійшов висновку, що більшість національних проектів України обов’язково мають бути реалізовані з урахуванням сінгапурського досвіду”, - зауважив він.

За словами Президента, “наші проекти «Доступне житло», «Чисте місто», «Якісна вода», «Нове життя», «Місто майбутнього» є намаганням втілити в Україні ті результати, які вам вже вдалося досягти у вашій країні”.

Готуючись до будівництва морського терміналу з прийому скрапленого газу – це ще один національний проект – українські фахівці вивчають досвід країн Азії з цього питання, у тому числі – напрацювання компаній Республіки Сінгапур, сказав В.ЯНУКОВИЧ і висловив пропозицію, аби сінгапурські колеги долучилися до реалізації згаданих національних проектів.

За його словами, національні проекти «Якісна вода», «Місто майбутнього» перебувають на стадії остаточного оформлення концепції, і це робить їх ще більш привабливими з точки зору можливості формування інвестором власного первинного бізнес-плану реалізації проектів.

Водночас, зазначив глава держави, національні проекти «Доступне житло», «Чисте місто», «Будівництво морського терміналу з прийому скрапленого газу», «Олімпійська надія-2022» вже мають окреслені риси і приблизні кошториси на їхню реалізацію.

Як повідомив В.ЯНУКОВИЧ, для проекту «Доступне житло» - це 1,8 млрд. сінгапурських доларів, вартість будівництва терміналу з прийому скрапленого газу становитиме близько 1,7 млрд. сінгапурських доларів, реалізація проекту «Чисте місто» (будівництво 10 заводів з переробки побутових відходів) – обійдеться інвестору близько 2 млрд. сінгапурських доларів.

“Маємо реалізувати національний проект «Олімпійська надія-2022», метою якого є відродження зимових видів спорту, розвиток туристичного потенціалу Західної України через розбудову нової інфраструктури, міжнародних транспортних коридорів, туризму та спортивних об’єктів”, - зазначив він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що усі національні проекти України відкриті для іноземних інвесторів, і реалізації цих ініціатив надається максимальне сприяння з боку державних органів.

Невдовзі, сказав він, представники сінгапурського бізнесу матимуть змогу отримати детальну інформацію про національні проекти доступною для них мовою – мовою цифр. “Восени цього року ми плануємо провести їхні презентації у провідних фінансових центрах світу. Безумовно, Сінгапур стане одним з перших у цьому переліку”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.