Янукович пропонує створити українсько-сінгапурську Ділову раду

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує для пожвавлення економічної співпраці між Україною та Сінгапуром створити двосторонню Ділову раду, а в перспективі – торговий дім «Україна-Сінгапур» як майданчик для регулярного спілкування та обміну досвідом між підприємцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на Українсько-Сінгапурському бізнес-форумі.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, переговори з керівництвом Сінгапура підтвердили його переконання у готовності обох сторін до суттєвої активізації взаємин. Тривають переговори щодо укладення різнопланових двосторонніх угод, зокрема, про створення зони вільної торгівлі, повітряне сполучення і безвізовий режим, які мають сприяти розвитку підприємницьких, туристичних і міжлюдських відносин між двома країнами.

“У нас існує низка перспективних напрямків для реалізації спільних проектів. Зокрема, маю на увазі взаємодію у сфері нафто-газовидобутку, нафтохімічній галузі, машино- та авіабудуванні, розвитку ракетно-космічних технологій, аграрному секторі, транспорті та логістиці, медицині, туризмі, освіті та науці”, - зазначив Президент.

Прикладом співпраці у сфері високих технологій, на його думку, могла б стати спільна робота українських і сінгапурських компаній, вчених з оновлення угрупування космічних апаратів Республіки Сінгапур, призначених для дистанційного зондування поверхні Землі.

Беручи до уваги наявний досвід співробітництва українських підприємств космічної галузі за згаданим напрямком, конкурентоздатну вартість їхніх послуг і високу якість робіт, таке співробітництво було б взаємовигідним, вважає В.ЯНУКОВИЧ.

Він також окремо наголосив на тому, що “ми готуємось до проведення в Україні грандіозної спортивної події - фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Відтак вся Україна наразі є величезним будівельним майданчиком – будуються нові дороги, стадіони, спортивна та готельна інфраструктура тощо”.

Тому, підкреслив Президент, Україна буде рада “вітати сінгапурський бізнес у реалізації всіх цих перспективних проектів в рамках підготовки до свята європейського футболу”.

Він висловив упевненість, що на основі взаємної довіри та існуючого потенціалу співпраці “ми зможемо вивести двосторонні відносини між Україною та Сінгапуром на якісно новий рівень”.