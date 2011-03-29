Уряд ініціюватиме ухвалення законопроекту про легалізацію зарплат

Уряд ініціюватиме ухвалення законопроекту про легалізацію заробітних плат та найближчим часом планує оприлюднити проект відповідного документу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сьогодні у виступі на «Українському саміті: Чи можуть справжні реформи бути втілені в життя».

«Наприкінці тижня ми, скоріше за все, оприлюднимо три закони: по легалізації заробітної плати і легалізації робочих місць, і ми почнемо обговорення цього закону. Хотілося б ще на цій сесії прийняти відповідні рішення про зміни трудового законодавства», - сказав С.ТІГІПКО.

На його думку, ухвалення відповдіних документів сприятиме збільшенню доходів Пенсійного фонду.