АМК контролює правдивість банківської реклами про надання «нульових» кредитів

Антимонопольний комітет України контролює правдивість банківської реклами про надання «нульових» кредитів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба АМК.

Зокрема, співробітники комітету виявили в приміщенні однієї з філій банку ПАТ «Універсал Банк» (м. Київ) рекламну брошуру, в якій містилася інформація про надання «нульового» кредиту на придбання автомобіля японської торгової марки. Як виявив АМК, така інформація не відповідає дійсності і може ввести споживачів в оману. Насправді, вартість кредиту становить 0,0001% річних. При цьому в брошурі не відзначалися відомості про істотні умови надання кредиту. Зокрема, про необхідність сплати першого внеску в розмірі не менше 50% вартості автомобіля і оформлення кредиту терміном на 12 місяців.

У зв`язку з цим АМК зобов`язав ПАТ «Універсал Банк» вжити заходів щодо нерозповсюдження в будь-якій формі неправдивих, неповних та неточних даних про надання так званого «нульового» кредиту на покупку автомобілів.

«Універсал Банк» зобов`язався чітко дотримуватися норм законодавства про захист від недобросовісної конкуренції під час надання фінансових послуг. Про це банківська установа офіційно повідомило АМК.

Крім того, банк, реагуючи на вимоги Комітету, повідомив про знищення всіх залишків згаданої рекламної брошури. Водночас, як зазначено в листі, банк провів нараду з питань роз`яснення норм законодавства про захист від недобросовісної конкуренції серед керівників відповідальних підрозділів. Увагу відповідальних керівників звернули на посилення контролю за дотриманням вимог конкурентного законодавства під час розробки та узгодження матеріалів про послуги банку.

«Комітет застерігає учасників ринку, рекламодавців щодо неприпустимості введення споживачів в оману під час рекламування своїх послуг», - йдеться в повідомленні АМК.