Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9700/7,9760 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9690/7,9760, на 12:00 звузився спред – 7,9710/7,9745. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 7,9700/7,9760 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2810/0,2813, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2812/0,2813. На момент закриття ціни знизилися до 0,2807/0,2809. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів становив 28,41 (+0,0225).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4130/1,4132, а на 15:00 впали до 1,4074/1,4076. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,2655/11,2780, на 12:00 ціни піднялися до 11,2745/11,2855. На момент закриття торгів цінові показники по євро-гривні пішли вниз – 11,2090/11,2235.