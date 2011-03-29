«Енергоатом» залучив у "Ощадбанку" кредити на 260 млн. грн.

НАЕК "Енергоатом" залучила в "Ощадбанку" кредити (3 лоти) на загальну суму 260 млн. грн. терміном на 1 рік.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на сайті Державних закупівель.

Згідно з повідомленням, відповідний договір підписано 21 березня п.р. Відповідно до його умов, вартість обслуговування кредиту на 50 млн. грн. становитиме 7,492 млн. грн., на 100 млн. грн. - 15,45 млн. грн., на 110 млн. грн. - 16,995 млн. грн. Перший лот - кредит у вигляді овердрафту, другий і третій - у вигляді поновлюваних кредитних ліній.

Довідка УНІАН. ДП "НАЕК" Енергоатом "- найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

У 2010 році "Енергоатом" збільшив вироблення електроенергії на 7,2%, або 6,204 млрд. кВт/год. порівняно з 2009 роком - до 89,36 млрд. кВт/год.

ВАТ "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2011 року активи банку становили 59,019 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 44,778 млрд. грн., зобов'язання - 42,393 млрд. грн., статутний капітал - 13,892 млрд. грн., власний капітал - 16,626 млрд. грн.

У 2010 році «Ощадбанк» скоротив прибуток проти показника 2009 року в 1,5 раза - до 461 млн. грн.

100% акцій банку належать державі.