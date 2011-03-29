Держборг України в лютому зріс на 2,9% – до 56,2 млрд. дол.

Державний і гарантований державою борг України на 28 лютого 2011 року становив 445 млрд. 739 млн. 220,68 тис. грн., або 56 млрд. 204 млн. 272,07 тис. дол., що на 2,9% більше показника на кінець січня 2011 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 28 лютого 2011 р. становив 291 млрд. 065 млн. 729,02 тис. грн. (65,3% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 36 млрд. 701 млн. 139,73 тис. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 154 млрд. 673 млн. 491,66 тис. грн. (34,7%), або 19 млрд. 503 млн. 132,34 тис. дол.

Державний борг України на кінець лютого 2011 р. становив 336 млрд. 516 млн. 625,22 тис. грн. (75,5%), або 42 млрд. 432 млн. 146,6 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 195 млрд. 588 млн. 384,96 тис. грн. (43,88%), або 24 млрд. 662 млн. 184,27 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 140 млрд. 928 млн. 240,26 тис. грн. (31,62%), або 17 млрд. 769 млн. 962,33 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 109 млрд. 222 млн. 595,46 тис. грн. (24,5%), або 13 млрд. 772 млн. 125,47 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 95 млрд. 477 млн. 344,06 тис. грн. (21,42%), або 12 млрд. 038 млн. 955,46 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 745 млн. 251,40 тис. грн. (3,08%), або 1 млрд. 733 млн. 170,01 тис. дол.

У січні-лютому 2011 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 13 млрд. 503 млн. 810,49 тис. грн. (3,12%), в основному за рахунок зростання курсу іноземних валют до гривні та дорозміщення облігацій зовнішньої державної позики на суму 100 млн. дол., розміщення облігацій зовнішньої держпозики на 1,5 млрд. дол.

При цьому державний зовнішній борг зріс на 13 млрд. 775 млн. 280,97 тис. грн. (7,58%), державний внутрішній борг зріс на 733,86 млн. грн. (0,52%).

Гарантований державою борг України збільшився на 462,4 млн. грн.