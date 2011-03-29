Банк «Надра» збільшить статутний капітал майже в 10 разів

Тимчасовий адміністратор ПАТ «КБ «Надра» 28 березня 2011 прийняв рішення про проведення додаткової емісії, у результаті якої статутний капітал банку збільшиться з 390,36 млн. грн. до 3 млрд. 890,36 млн. грн.

Про це повідомляють в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, банк має намір провести закрите розміщення 350 млн. простих іменних акцій у бездокументарній формі номінальною вартістю 10 грн. кожна.

Також вказується, що проведення додаткової емісії акцій може призвести до зміни часток акціонерів банку, які вже володіють більше 10% його акцій.

Як повідомляв УНІАН, з 10 лютого 2009 року в банку «Надра» була введена тимчасова адміністрація, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік - до 9 лютого 2011 року.

11 лютого ц.р. НБУ повідомив про продовження роботи тимчасової адміністрації в банку, при цьому не уточнив, на скільки саме.

Варто відзначити, що 11 лютого 2011 закінчився дворічний, згідно з чинним законодавством - максимально можливий, термін роботи тимчасової адміністрації в банку «Надра».

При цьому в лютому ц.р. Верховна Рада України затвердила поправки до ст. 75 Закону «Про банки і банківську діяльність», продовживши максимально можливий термін роботи тимчасових адміністрацій в банках з 24 до 30 місяців. Закон переданий на підпис Президентові України і чинності ще не набрав.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2011 року становили 22,908 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 24,547 млрд. грн., зобов`язання - 22,428 млрд. грн., власний капітал - 479,434 млн. грн., статутний капітал - 390,363 млн. грн.

Банк «Надра» у 2010 році отримав прибуток 4,74 млн. грн. проти збитку 1,36 млрд. грн. в 2009 році.

Акціонерами банку є компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).