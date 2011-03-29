Уряд не має коштів для підвищення зарплат у держсекторі – Тігіпко

Уряд не має коштів, необхідних для підвищення рівня заробітних плат у держсекторі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«Ми індексуємо в поточному році заробітну плату, практично збільшуючи її лише на рівень інфляції. На більше, на жаль, державний сектор сьогодні розраховувати не може. Така важка ситуація в країні», - зазначив він.

У випадку якщо в Україні почнеться економічне зростання, додаткові кошти будуть направлені в першу чергу на заробітні плати, інфраструктурні проекти.

Водночас С.ТІГІПКО нагадав, що уряд ухвалив рішення про підвищення заробітних плат вчителям. «Що стосується вчителів, то це питання ми вирішили – 20% надбавки всім категоріям, які були обіцяні Кабінетом міністрів», - сказав він. Також, за словами віце-прем`єра, завтра уряд розгляне питання про ті категорії вчителів, яким не належить 20-процентна надбавка.

При цьому він зазначив, що в центральних органах держсектор буде скорочено на 30%. «А що стосується соціальних управлінь, тут я б обережно говорив, тому що люди просто переобтяжені, їм там важко працюється», - підкреслив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення 20-процентної надбавки до окладів усіх категорій працівників освіти.

Раніше така надбавка виплачувалася лише педагогам, які працюють у системі навчальних закладів Міносвіти. Тепер же така надбавка виплачуватиметься викладачам навчальних закладів, які підпорядковані іншим міністерствам.

Ухвала набуває чинності з 1 вересня 2011 року.