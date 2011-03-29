Мінфін залучив до бюджету 229,7 млн. грн. від продажу ОВДП на сьогоднішньому аукціоні
Міністерство фінансів України залучило до Державного бюджету 229 млн. 726,8 тис. грн. від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціоні 29 березня ц. р.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства фінансів.
Згідно з повідомленням, зокрема, були дорозміщені облігації з терміном погашення 7 березня 2012 на суму 129 млн. 726,8 тис. грн. з прибутковістю 8,45% і облігації з терміном погашення 26 березня 2014 (первинне розміщення) на суму 100 млн. грн. з прибутковістю 10,75%.
Довідка УНІАН. За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.
Усього в 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз Україна», банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.