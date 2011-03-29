Виплати вкладникам "Родовід Банку" будуть повними, розпочнуться у квітні – Соркін

Виплати вкладникам "Родовід Банку" через "Ощадбанк" будуть повними, без будь-яких обмежень, і розпочнуться вони у квітні, після організації технічної частини процесу передачі, який може зайняти до місяця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам заступник голови правління Національного банку України Ігор СОРКІН.

«Вкладникам потрібно пояснити, що для забезпечення технічної процедури переведення вкладів необхідний час. За нашими оцінками, це займе до місяця, впродовж якого будуть припинені часткові виплати, але після його завершення вклади повертатимуться в повному обсязі з нарахованими відсотками», - сказав І.СОРКІН.

За його словами, ті вкладники, у яких на дату початку проведення виплат ще не закінчиться термін договору, зможуть або забрати достроково свій вклад на передбачених у договорі умовах, або дочекатися його закінчення і одержати повною мірою всі відсотки і суму вкладу.

Планується, що проект відповідної постанови уряду про переведення вкладників "Родовід Банку" до "Ощадбанку" буде винесений на завтрашнє засідання уряду.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня прес-служба розповсюдила звернення голови правління "Ощадбанку" Сергія ПОДРЄЗОВА до вкладників "Родовід Банку", в якому йшлося, що виплату коштів вкладникам «Родовід Банку» планується розпочати через місяць після ухвалення постанови про переведення депозитів з «Родовід Банку» до ВАТ «Ощадбанк».

«Запевняємо вас, що «Ощадбанк» докладе максимум зусиль для того, щоб провести виплати на належному рівні і забезпечити комфортні умови для вкладників «Родовід Банку». Водночас звертаємося до вас із проханням поставитися з розумінням до того, що здійснити обслуговування 240 тисяч вкладників у найкоротші терміни надзвичайно складно. Виплати планується розпочати у місячний термін після ухвалення постанови Кабінету міністрів України», – сказав С.ПОДРЄЗОВ.

Довідка УНІАН. За даними Нацбанку, на 1 січня 2011 року обсяг коштів фізичних осіб у банку становив 3,961 млрд. грн., зокрема 1,320 млрд. грн. – в іноземній валюті.