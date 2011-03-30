Японія продовжить фінансувати проекти в Україні – посол

Японія продовжуватиме фінансувати всі чорнобильські проекти в Україні. Незважаючи на катастрофічні наслідки землетрусу, японський уряд не відмовляється від донорського внеску в чорнобильський фонд «Укриття».

Про це повідомив в інтерв’ю Deutsche Welle Посол Японії в Україні Тадаші Ідзава.

Японія фінансує в Україні та Білорусі кілька проектів з подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Зокрема, японський уряд вже кілька років поспіль виділяє гроші на допомогу школам, дитсадкам, які перебувають на території п’яти найбільш постраждалих від Чорнобильської аварії українських областей. Крім цього, Японія фінансує створення в Україні системи інформування й раннього оповіщення населення про ядерну небезпеку, підтримує територіальні громади поблизу чорнобильської зони.

«Наша позиція залишається незмінною - ми маємо намір і надалі допомагати Україні здійснювати ці проекти. Співпраця продовжиться. Допоки Японія надавала допомогу в односторонньому порядку. Тепер сподіваюся, що з Україною ми обмінюватимемося досвідом подолання наслідків техногенних катастроф», - сказав Посол Японії.

Дипломат додав, що, попри складні часи, які зараз переживає його країна, японські інвестори продовжуватимуть започатковані в Україні проекти. Серед іншого йдеться й про фінансування будівництва нового терміналу в аеропорту «Бориспіль». До нових проектів інвестори з Японії ставляться обережно. «Зараз вони приглядаються до них, аби бути впевненими в прозорості ведення бізнесу в Україні», - зауважив Тадаші Ідзава.

Також Японія не відмовляється внести додатковий донорський влад в Чорнобильський фонд «Укриття» для зведення нової безпечної споруди над зруйнованим четвертим блоком Чорнобильської АЕС, сказав Deutsche Welle Хорст РАЙХЕНБАХ - віце-президент Європейського банку реконструкції і розвитку. Цей кредитно-фінансовий інститут є адміністратором Чорнобильського фонду «Укриття».

«Невідомою, однак, залишається конкретна сума, яку Японія збирається внести на київський конференції по Чорнобилю в квітні. Але це саме стосується й інших країн. Після подій в Японії вони аналізують ситуацію, обмірковують і виходять на конкретні рішення пізніше», - наголосив Х.РАЙХЕНБАХ.

На даний момент Японія внесла в Чорнобильський фонд «Укриття» 45,7 мільйонів євро. За актуалізованими оцінками ЄБРР, додаткова потреба на завершення будівництва нового «саркофагу» на ЧАЕС складає 740 мільйонів євро.

Нагадаємо, руйнівний землетрус 11 березня призвів до аварій на японській АЕС "Фукусіма-1".

28 березня у воді, що циркулює в системі другого енергоблоку, радіаційний фон у 100 тисяч разів перевищує допустимий показник. У морській воді в районі АЕС вміст радіоактивних елементів також перевищує норму багато разів.

Евакуйовано людей, які проживають в 20-кілометровій зоні у районі станції.

Відзначено зараження питної води і деяких видів продуктів харчування в столиці країни Токіо, розташованому в 240 кілометрах на південь від "Фукусіми".