До середини 2012 року економіка України повинна вийти на докризовий рівень - Азаров

До середини 2012 року економіка України повинна вийти на докризовий рівень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Ми повинні поставити собі за мету вже до середини 2012 року вийти на докризовий рівень в усіх галузях економіки», - сказав М.АЗАРОВ і наголосив, що виведення економіки із кризи має стати для керівників відомств одним з головних завдань.

Прем’єр наголосив на необхідності приділити надзвичайну увагу розвитку внутрішнього ринку, а також «експансії на зовнішні ринки».

«Усі ці завдання треба вирішувати, створюючи привабливий інвестиційний клімат в Україні, тобто послідовно треба завершувати ліберальну податкову, митну реформи і нарощувати практичні результати з дерегуляції підприємницької діяльності», - заявив М.АЗАРОВ.