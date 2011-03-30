У Києві створено Раду вітчизняних та іноземних інвесторів

Розпорядженням КМДА створено Раду вітчизняних та іноземних інвесторів, яку очолив голова міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, його заступниками стали – заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО і заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

До складу ради увійшли представники структурних підрозділів КМДА, наукових установ, громадських організацій, депутати Київради, керівники вітчизняних та іноземних компаній, банків, консультативних фірм, асоціацій, об’єднань інвесторів і підприємців.

За словами Р.КРАМАРЕНКА, головною метою роботи ради є створення сприятливих умов для залучення й ефективного використання вітчизняних та іноземних інвестицій, сприяння розвитку інвестиційної діяльності у місті, вихід представників вітчизняного бізнесу на міжнародний ринок товарів та поглиблення взаємодії між владою та бізнесом.

«Завдяки роботі ради ми зможемо проводити ефективний аналіз стану реалізації інвестиційної політики у Києві, оперативно з’ясовувати причини виникнення проблем та готувати пропозиції щодо шляхів їхнього вирішення. Крім того, постійна взаємодія представників влади та бізнесу забезпечить моніторинг стану виконання нашими структурними підрозділами покладених на них завдань у сфері інвестиційної діяльності», – зазначив Р.КРАМАРЕНКО.