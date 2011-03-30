Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9705/7,9745 грн./дол.
12:06, 30 березня 2011Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9705/7,9745 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2799/0,2802, котирування з євро-гривні пішли вниз – 11,2230/11,2305.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,4072/1,4074 (вівторок - 1,4130/1,4130).
У вівторок, 29 березня, Нацбанк на ринок не виходив.
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