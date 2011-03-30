Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9705/7,9745 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9705/7,9745 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2799/0,2802, котирування з євро-гривні пішли вниз – 11,2230/11,2305.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,4072/1,4074 (вівторок - 1,4130/1,4130).

У вівторок, 29 березня, Нацбанк на ринок не виходив.