Азаров доручив Тігіпку не допустити зростання заборгованості з виплати зарплат

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив віце-прем`єр-міністру – міністру соціального розвитку Сергію ТІГІПКУ і головам обласних держадміністрацій вжити заходів для недопущення зростання заборгованості з виплати заробітних плат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.

Прем`єр відзначив, що в лютому було відзначено невелике зростання такої заборгованості. «Таку тенденцію потрібно негайно зупинити. Відповідальність за це покладаю на віце-прем`єр-міністра С.ТІГІПКА і керівників облдержадміністрацій», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що заборгованість з виплати зарплат це «червона картка» для кожного керівника міністерства і відомства.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державного комітету статистики України у країні заборгованість з виплати заробітної плати в лютому 2011 року зросла на 5,3% і на 1 березня становила 1,415 млрд. грн.

За даними статистики, найвищий рівень заборгованості (більш як 100 млн. грн.) на 1 березня ц.р. зафіксовано в трьох областях України і в Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 березня становила 290,607 млн. грн. (у лютому 2011 року збільшилася на 15,4%, порівняно з 1 березня 2010 року – скоротилася на 3,8%), у Харківській – 153,202 млн. грн. (у лютому зростання на 1,5%, порівняно з 1 березня 2010 року – на 19,3%), у Луганській – 123,017 млн. грн. (у лютому зростання на 5,1%, порівняно з 1 березня 2010 року – зниження на 19,1%), у Києві – 151,045 млн. грн. (у лютому зростання на 8,2%, порівняно з 1 березня 2010 року – зниження 5,1%).

Довідка УНІАН. У 2010 році заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд. грн.