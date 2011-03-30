Корінь економічних проблем України полягає у низькій продуктивності праці - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що корінь економічних проблем України полягає у низькій продуктивності праці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Корінь наших проблем, якщо говорити по суті, у тому, що продуктивність праці в Україні у 4-5 разів нижча, ніж у розвинених країнах Європи. Ми витрачаємо на виробництво одиниці продукції втричі більше енергії, наші заводи і сільгосппідприємства технологічно відсталі, а у багатьох випадках і фізично зношені», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що для розв’язання цих проблем необхідно докласти чимало зусиль. «Говорити за таких умов, що ми можемо жити так, як в Європі, не доклавши надзвичайних зусиль для модернізації економіки, а також правової системи, соціальної сфери, це означає цинічно одурювати людей і позбавляти їх реальної перспективи. Єдиний вихід – це проведення реформ, запропонованих суспільству Президентом України», - сказав М.АЗАРОВ.