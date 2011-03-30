Кількість гравців на ринку іпотечного кредитування зросла - експерт

Кількість гравців на українському ринку іпотечного кредитування зросла.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

Вона підкреслила, що банки як і раніше активно пропонують як іпотечне кредитування, так і автопрограми. Сьогодні кредити на придбання нерухомості пропонуються на умовах від 15% до 25,25% річних на термін від 10 до 20 років. Розмір авансу коливається від 30% від вартості об'єкта, іноді 25% при спільних програмах із забудовником. Одноразові комісії були трохи збільшені, і їх рівень тепер станвоить від 1% до 5% суми кредиту.

За словами експерта, на придбання автомобіля банки дуже активно пропонують кредитування терміном на 1-5 років, на 7 років - не всі. Умови автокредитування склалися наступні. Початковий внесок перебуває в межах від 15% до 50% від вартості авто. Термін кредитування - максимально до 7 років, частіше - до 5 років. Відсоткова ставка фіксована з терміном кредитування 1 рік - від 9,5% до 18,96% річних; 3 роки - від 15,49% до 23%; 5-7 років - від 16,2% до 20,40%. Плаваюча ставка фіксується на перший рік кредитування і перебуває в межах від 8,8% до 18,8% річних. Разова комісія при наданні кредиту - від 0,3% до 3% суми кредиту.

Як повідомила Н.СИНЯВСЬКА, на ринку кредитування на споживчі цілі тенденції до здешевлення не спостерігається. Навпаки, деякі фінансові установи навіть дещо збільшили ставки. Серед кредитів на споживчі цілі можна виділити кілька видів. «Беззаставні» кредити (або під забезпечення поруки третьої особи) - реальна ставка з урахуванням усіх комісій від 30,0 до 73,2% річних. Під заставу нерухомості - термін до 5 років, у розмірі, що не перевищує 40% від вартості застави, під ставку 16,5-27,2% річних. Під заставу депозиту - на термін дії депозиту, під ставку +2 - +6% річних до ставки депозиту в випадку, якщо депозит розміщений у гривні. + 5% - +11% для застав у вигляді депозиту в іноземній валюті.

За інформацією експерта, кредитування учасників власних зарплатних проектів передбачає термін 1-2 роки, у розмірі 3-5 окладів, під реальну ставку 30-40% річних. Причому багато банків навіть за кредитами для учасників зарплатних проектів встановлюють додаткову комісію за зняття грошей з карткового рахунку в розмірі від 1,0% до 2,5% суми зняття, що значно підвищує реальну вартість кредиту. Середній ліміт за кредитами на споживчі цілі в лютому становив 10-15 тис. грн.