ДІУ планує стягнути близько 1 млрд. грн. заборгованості банку «Надра»

Державна іпотечна установа (ДІУ) цього року планує стягнути близько 1 млрд. грн. заборгованості за кредитом, наданим банку «Надра».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління Державної іпотечної установи Віктор МИРГОРОДСЬКИЙ в рамках наради ДІУ з учасниками ринку іпотечного кредитування «Напрямки фінансування завершення будівництва житла і відновлення ринку іпотечного кредитування».

«У нас є дуже нехороший актив, пов`язаний із банком "Надра", – зараз вже близько 1 млрд. грн. вони нам винні. Їм було надано фінансовий кредит, який не було повернуто. На сьогоднішній день вживаються заходи щодо стягнення цієї заборгованості. Ми плануємо цього року (одержати борг від банку "Надра" – УНІАН). Але процес йде не дуже легко", – сказав він.

За даними голови правління, на сьогодні загальний обсяг активів ДІУ становить 5,2 млрд. грн. «З них близько 800 млн. грн. – це іпотечні кредити, на 1,5 млрд. грн. квартир, які ми купували в 2009 році для безплатної передачі пільговим категоріям населення. Як і раніше, ці квартири у нас на балансі, але цього року... ми маємо ці квартири безплатно передати в комунальну власність, щоб люди могли скористатися своїм конституційним правом їх приватизувати.. Плюс є у нас ще облігації ОВДП, які ми тримаємо в своєму портфелі», – пояснив В.МИРГОРОДСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами надається 100% державна гарантія.

У вересні 2010 року Кабмін виключив із пріоритетних видів діяльності ДІУ функції зі сприяння будівництву, а також щодо забезпечення реалізації державних програм із забезпечення житлом громадян України.