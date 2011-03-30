РФ констатує відсутність проблем для російських компаній при інвестуванні в Україну
Москва.ВМіністерстві економічногорозвиткуРосійськоїФедераціївідзначаютьвідсутність політичнихпроблемдляросійськихкомпаній приінвестуваннів економікуУкраїни.
ЯкпередаєвласнийкореспондентУНІАН уРФ,процесьогодні напрес-конференції вМосквісказавдиректорДепартаментуінвестиційноїполітики тарозвитку приватно-державногопартнерства Міністерстваекономічногорозвитку РосіїСергійБЄЛЯКОВ.
«Проблеми,з якими російськікомпанії стикаються наукраїнському ринку,нічим,власне,не відрізняютьсявідтихпроблем,зякимизустрічаютьсянаіншихринках.Тобто говоритипроякісьполітичні ризики,якімоглибвплинутинареалізаціюпроектів російськихкомпанійвУкраїні,у мене такої інформаціїнемає»,-сказавС.БЄЛЯКОВ.
Вінтакожзазначив,щообсягивзаємнихінвестиційможутьбутибільшими.
ПрицьомуС.БЄЛЯКОВпідкреслив,що МінекономрозвиткуРФ готовесприятипроектамросійськихкомпаній закордоном,утомучислівУкраїні.«Експансіяросійськогокапіталу за кордон -одне з наших завдань»,-сказаввін.