РФ констатує відсутність проблем для російських компаній при інвестуванні в Україну

Москва.ВМіністерстві економічногорозвиткуРосійськоїФедераціївідзначаютьвідсутність політичнихпроблемдляросійськихкомпаній приінвестуваннів економікуУкраїни.

ЯкпередаєвласнийкореспондентУНІАН уРФ,процесьогодні напрес-конференції вМосквісказавдиректорДепартаментуінвестиційноїполітики тарозвитку приватно-державногопартнерства Міністерстваекономічногорозвитку РосіїСергійБЄЛЯКОВ.

«Проблеми,з якими російськікомпанії стикаються наукраїнському ринку,нічим,власне,не відрізняютьсявідтихпроблем,зякимизустрічаютьсянаіншихринках.Тобто говоритипроякісьполітичні ризики,якімоглибвплинутинареалізаціюпроектів російськихкомпанійвУкраїні,у мене такої інформаціїнемає»,-сказавС.БЄЛЯКОВ.

Вінтакожзазначив,щообсягивзаємнихінвестиційможутьбутибільшими.

ПрицьомуС.БЄЛЯКОВпідкреслив,що МінекономрозвиткуРФ готовесприятипроектамросійськихкомпаній закордоном,утомучислівУкраїні.«Експансіяросійськогокапіталу за кордон -одне з наших завдань»,-сказаввін.

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