Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9690-7,9745 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9705/7,9745, на 12:00 ціни підвищилися - 7,9715/7,9750. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9690/7,9745 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2799/0,2802, на 12:00 ціни впали до 0,2792/0,2793. На час закриття ціни не змінилися.

У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,5650 (+0,1550).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4060/1,4125.

Ринок євро-гривня відкрився такими котируваннями 11,2230/11,2305, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,2440/11,2550. На час закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися до рівня 11,2295/11,2430.