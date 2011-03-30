ДПСУ ініціювала скасування податкової декларації з податку на доходи фізосіб

Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час сьогоднішнього засідання уряду виступив з ініціативою скасувати надання податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ, переданому УНІАН.

За інформацією В.ЗАХАРЧЕНКА, результати березневого декларування свідчать, що більшість декларацій, які подали податкові агенти, прийняті з нульовими показниками.

Саме тому було запропоновано вилучити норму щодо необхідності надання податковими агентами щомісячної податкової декларації з податку на доходи фізосіб. Фахівці ДПСУ підготували відповідний законопроект.

За словами В.ЗАХАРЧЕНКА, ухвалення даного закону дозволить спростити адміністрування податку на доходи фізосіб, зменшить кількість податкової звітності і ліквідує підстави для виникнення небажаної напруги у суспільстві.