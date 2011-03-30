Дохід «Київстару» від фіксованого ШСД виріс більш ніж в 2 рази

Дохід об'єднаної «Київстару» від надання послуг фіксованого широкосмугового доступу в Інтернет (ШСД) за технологією оптичного доступу FTTB («Домашній Інтернет») за підсумками 2010 року збільшився на 104,4% і становив 97,7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, у сукупному доході об'єднаної «Київстару» за 2010 рік частка доходу від FTTB становила 1,3%, при цьому даний напрямок є потенційним драйвером зростання доходів оператора.

Середньомісячний дохід від одного абонента (ARPU) від послуг ШСД становив 41 грн., що на 28,3% менше, ніж у 2009 році.

У 2010 році «Київстар» на 60% розширив географію FTTB. Прокладено понад 4 тис. км оптоволоконного кабелю, вдвічі збільшена ємність інтернет-каналів, а пропускна здатність мережі збільшена з 40 Гбіт/с до 95 Гбіт/с.

У 2010 році послуга широкосмугового «Домашнього Інтернету» від «Київстар» була підключена в 27 нових містах України та за підсумком року стала доступною в 37 містах.

У 2010 році «Київстар» обслуговував понад 266 тис. абонентів «Домашнього Інтернету», що в 2,4 рази більше, ніж у 2009 році. Обсяг IP-трафіку, переданого і прийнятого клієнтами «Домашнього Інтернету», минулого року перевищив 95 петабайт (майже 100 млн. гігабайт).

Довідка УНІАН. Об'єднаний «Київстар» (бізнес-одиниця «Україна» VimpelCom Ltd.) - Мультисервісний оператор, що впроваджує універсальні рішення для організації повнозв'язних комунікаційних мереж будь-якого масштабу, з урахуванням поточних і майбутніх потреб клієнтів. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українських телекомунікаційних оператори - «Київстар» і «Beeline-Україна» (ЗАТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»). Об'єднана база мобільних клієнтів становить понад 24 млн. чоловік.

Послуги фіксованого зв'язку об'єднаної компанії надаються на базі номерного діапазону загальною ємністю понад 310 тисяч номерів і технічних засобів ТОВ «Голден Телеком». Розширення мережі фіксованого зв'язку здійснюється з використанням обладнання нового покоління - програмних комутаторів 4-го класу за технологією VoIP.