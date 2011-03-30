Україна скоротила негативне значення чистої інвестиційної позиції на 4,1%

Україна в 2010 році скоротила негативне значення чистої інвестиційної позиції на 4,1% і станом на 1 січня 2011 року її інвестпозиція становила 38,670 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, з початку року активи України збільшилися на 19% – до 133,507 млрд. дол., зокрема прямі інвестиції за кордон зросли на 10% – до 7,966 млрд. дол.

Пасиви України збільшилися на 13% – до 172,177 млрд. дол., зокрема прямі інвестиції до України зросли з 52,021 млрд. дол. до 57,985 млрд. дол., портфельні інвестиції – з 15,567 млрд. дол. до 20,002 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Міжнародна інвестиційна позиція – це статистичний звіт, який відбиває накопичені запаси зовнішніх фінансових активів і пасивів країни. Йдеться про всі фінансові вимоги і зобов`язання резидентів країни щодо нерезидентів.

Інвестиційна позиція країни на кінець певного періоду відбиває сукупність фінансових операцій, вартісних змін (переоцінку) та інших коригуючих процедур, які сталися протягом цього періоду, а саме: зміна цін, валютного курсу, а також інші корекції. Розрахунок підсумкового сальдо дає чисту міжнародну інвестиційну позицію країни.