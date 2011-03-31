У січні-березні підприємствам відшкодовано 11 млрд. грн. ПДВ - Азаров

У січні-березні цього року підприємствам відшкодовано 11 млрд. грн. податку на додану вартість (ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час VII щорічної інвестиційної конференції.

«У 2010 році ми повернули понад 42 млрд. грн. (ПДВ - УНІАН), це приблизно в півтора рази більше, ніж у попередньому році. Вже за три місяці цього року ми повернули 11 млрд. грн. Тим не менше, ми поки що проблему не вирішили », - зазначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, з березня в Україні почалося автоматичне відшкодування ПДВ.

За даними на 15 березня, Державна податкова служба України визначила 24 підприємства, які мають право на автоматичне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ). Сума заявленого до відшкодування податку становить 496,3 млн. грн.