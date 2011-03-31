У 2011 році Україна повинна погасити борг на суму 89 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час VII щорічної інвестиційної конференції.

«Ми зараз на піку повернення боргів, і цього року в мене безпрецедентна цифра – 89 млрд. грн. Саме ось це заважає нам використовувати потужний приріст доходів для вирішення багатьох соціальних та інфраструктурних завдань», – зазначив М.АЗАРОВ.

Він також підкреслив, що наступного року виплати України за боргами скоротяться на 40 млрд. грн.

Також М.АЗАРОВ повідомив, що за підсумками трьох місяців 2011 року приріст доходів держбюджету становив 17 млрд. грн. порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України на 28 лютого 2011 року становив 445 млрд. 739 млн. 220,68 тис. грн., або 56 млрд. 204 млн. 272,07 тис. дол., що на 2,9% більше показника на кінець січня 2011 року.

За даними Державного казначейства України, доходи держбюджету в січні-лютому 2011 року становили 44,663 млрд. грн., що на 44% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Доходи держбюджету в лютому ц.р. становив 26,311 млрд. грн., що на 43% більше, ніж у січні 2011 року (18,352 млрд. грн.).