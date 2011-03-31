Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9695-7,9760 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9710/7,9760, на 12:00 звузився спред 7,9720/7,9740. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 7,9695/7,9760 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2799/0,2802, на 12:00 ціни зросли до 0,2807/0,2808. На час закриття ціни досягли рівня 0,2812/0,2814. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів становив 28,3699 (-0,1951).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4177/1,4179, а до 15:00 зросли до 1,4223/1,4225.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,2980/11,3065, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,3210/11,3300. На час закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли максимуму 11,3330/11,3480.