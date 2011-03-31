Бюджет недоотримає близько 1,5 млрд. грн. після зниження податку на прибуток - ДПСУ

Державний бюджет недоотримає близько 1,5 млрд. грн. після зниження ставки податку на прибуток з 25% до 23%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час інтернет-конференції повідомив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

«Ми, безперечно, аналізували можливі втрати державного бюджету в зв'язку зі зміною ставки податку на прибуток до 23%. Вони можуть становити приблизно 1,5 мільярда», – сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Згідно з Податковим кодексом, з 1 квітня 2011 року ставка податку на прибуток знижується на 2 п.п. – до 23%, з 1 січня 2012 року – до 21%, з 1 січня 2013 року – до 19% і з 1 січня 2014 року – до 16%.