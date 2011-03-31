Уряд виділив 3 млрд. грн. для підтримки молочної галузі. Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Стабілізація обсягів поголів'я молочного стада – перший крок для стабільного розвитку молочної галузі. Цього року держава виділяє на розвиток молочної галузі близько 3 млрд. грн. Це достатні кошти для підтримки цього напрямку аграрного сектору. Головне - правильно ними розпорядитися, щоб мотивувати інвесторів для розвитку молочної галузі», - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК.

За словами міністра, за час незалежності України не було жодного року, щоб тваринництво не втрачало десятки тисяч голів молочного стада (в середньому – 100 тис. за рік). Тому Мінагропрод розробив національний проект «Сучасне тваринництво» для відродження цієї галузі.

«Першим кроком для стабільного розвитку молочної галузі стане стабілізація обсягів поголів'я молочного стада. Для цього сьогодні активно ведеться будівництво нових і реконструкція старих ферм у багатьох областях України», – зазначив міністр.