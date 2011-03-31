«Ощадбанк» задіє 450 відділень для виплат вкладникам «Родовід Банку»

«Ощадбанк» для проведення виплат вкладникам «Родовід Банку» має намір задіяти 450 відділень (загальна кількість вкладників "Родовід Банку" оцінюється від 230 до 260 тис. осіб - УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління «Ощадбанку» Сергій ПОДРЄЗОВ сьогодні на прес-конференції.

«Попередньо плануємо, що братиме участь близько 450 відділень «Ощадбанку», за необхідності буде більше», - сказав він.

За його словами, із зазначених вище відділень 130 знаходяться в Києві.

С.ПОДРЄЗОВ також повідомив, що «Ощадбанк» уже отримав попередній реєстр вкладників «Родовід Банку».

«Станом на 31 березня ми попередній реєстр «Родовід Банку» отримали. Впродовж найближчих трьох днів ми повинні будемо попередньо розподілити вкладників «Родовід Банку» з їхньою прив`язкою до відділень «Ощадбанку»» - зазначив С.ПОДРЄЗОВ.

Інформацію про те, в якому відділенні можна отримати свої кошти, вкладники зможуть дізнатися на сайті «Ощадбанку». Крім того, з 4 квітня почне роботу call-центр «Ощадбанку».

У свою чергу присутній на прес-конференції заступник голови правління НБУ Ігор СОРКІН поінформував, що з 31 березня всі картки клієнтів «Родовід Банку» будуть заблоковані.

«З 31 березня картки «Родовід Банку» працювати не будуть. Вони будуть заблоковані», - сказав І.СОРКІН.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін ухвалив рішення про докапіталізацію «Родовід Банку» на 3,95 млрд. грн. і «Ощадбанку» на 604 млн. грн.

Кошти будуть використані для проведення виплат вкладникам «Родовід Банку» шляхом їх переведення в «Ощадбанк».

28 березня ц.р. прес-служба розповсюдила звернення голови правління "Ощадбанку" Сергія ПОДРЄЗОВА до вкладників "Родовід Банку", в якому йшлося, що виплату коштів вкладникам «Родовід Банку» планується почати через місяць після ухвалення постанови про переведення депозитів із «Родовід Банку» у ВАТ «Ощадбанк».

За даними Нацбанку, на 1 січня 2011 року обсяг коштів фізичних осіб у «Родовід Банку» становив 3,961 млрд. грн., зокрема 1,320 млрд. грн. – в іноземній валюті.

Довідка УНІАН. АТ «Родовід Банк» (м. Київ) зареєстровано в 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 16 березня 2009 року в «Родовід Банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

Національний банк України постановою №60 від 14 березня 2011 року продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Родовід Банк» до 15 вересня 2011 року.

У 2009 році «Родовід Банк» було докапіталізовано за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

ВАТ "Державний ощадний банк України" («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2011 року активи банку становили 59,019 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 44,778 млрд. грн., зобов`язання – 42,393 млрд. грн., статутний капітал – 13,892 млрд. грн., власний капітал – 16,626 млрд. грн.

У 2010 році «Ощадбанк» скоротив прибуток проти показника 2009 року в 1,5 раза – до 461 млн. грн.

100% акцій банку належать державі.