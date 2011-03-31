Азаров доручив розглянути пропозиції “автомайдану”

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив міністрові фінансів Федору ЯРОШЕНКУ провести консультації з авторами звернення до глави уряду учасників Всеукраїнського автомобільного маршу протесту та «розглянути їх пропозиції щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва».

Про це йдеться в розміщеному на Урядовому порталі повідомленні Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Згідно з повідомленням, віце-прем’єр-міністрові – міністрові соціальної політики України Сергію ТІГІПКУ, міністрові фінансів Ф.ЯРОШЕНКУ, першому заступникові міністра економічного розвитку і торгівлі Вадиму КОПИЛОВУ, голові правління Пенсійного фонду Борису ЗАЙЧУКУ і міністрові юстиції Олександру ЛАВРИНОВИЧУ прем’єр-міністр також доручив розглянути законопроекти щодо єдиного соціального внеску і єдиного податку, зміни до Податкового кодексу, розроблені за участю підприємців, які згадуються в зверненні до глави уряду.

Водночас, як зазначається у повідомленні Департаменту, виникають заперечення щодо деяких тез, які містяться у зверненні протестувальників: “По-перше, автори документу стверджують, що «по всій країні розгорнулися справжні репресії проти активістів підприємницького руху, які брали участь у протестах проти Податкового кодексу». У той час як відомо, що слідчим управлінням ГУ МВС України у м. Києві провадиться карна справа лише проти семи обвинувачених, троє з яких, до речі, мають непогашені судимості. З них під вартою перебуває одна особа, одна – оголошена у розшук, решта – на підписці про невиїзд”. Цим людям інкримінується організація групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку, умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих poзмipax. Для порівняння: з початку року правоохоронцями порушено 97 кримінальних справ стосовно працівників Державної податкової служби – об’єкта найбільш жорсткої критики учасниками «автомайдану».

“По-друге, - зазначає Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, - автори звернення до прем’єр-міністра запевняють, що «від початку року підприємці всієї країни працюють в умовах тотального контролю та перевірок». Факти свідчать про інше. У січні-лютому поточного року підрозділами Державної податкової служби по всій Україні було перевірено близько 2,3 тис. підприємців – фізичних осіб, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року. За перший квартал 2011 року кількість перевірок, відповідно до аналогічного 2010-го, уже зменшилася на 30%, бо з лютого взагалі діє заборона на проведення фактичних перевірок фізичних осіб податківцями. Перевіряються лише порушники законодавства”.

«У підприємницькому середовищі панує атмосфера остраху та невпевненості у завтрашньому дні», - йдеться далі у документі. “Якщо перевірити динаміку кількості підприємців у Луганській та Львівській областях, звідки стартували учасники автомобільного маршу протесту, то виникає здивування: чому «атмосфера остраху» змушує малий та середній бізнес збільшувати свої ряди. Адже якщо станом на 1 січня 2010 року кількість платників єдиного податку з фізичних осіб у Луганській області становила 47 413, то на 1 січня поточного року ця цифра збільшилась до 50 618 – на 3205 осіб. На 1 березня 2011 року – в порівнянні з 1 березня 2010-го – кількість таких підприємців зросла ще на 132 особи”, - зазначається у повідомленні Департаменту.

Також наголошується, що “на 1 листопада 2010 року на Львівщині було зареєстровано 50 360 юридичних осіб – платників податків, на 1 січня цього року ця цифра становила вже 50 653, а на 1 березня 2011 року – 50792. Якщо у IV кварталі 2010 року в області було 55 182 платники єдиного податку, то в першому кварталі 2011 року – вже 55 519. Загалом в Україні на 1 січня 2010 року було зареєстровано 2,65 млн. підприємців, на 1 січня 2011 року – 2,7 млн”.

“Позитивну динаміку ділової активності підтверджують і макроекономічні показники. За перший квартал поточного року надходження до дохідної частини Державного бюджету перевищать минулорічний показник на 17 мільярдів гривень. Глава Кабінету міністрів на розширеному засіданні Уряду 30 березня закликав урядовців до діалогу з громадськістю, у тому числі з опонентами. І наголосив, що такий діалог має будуватися на основі правди. З обох сторін”, - нагадали у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня представники Ради підприємців України передали до Кабінету міністрів звернення до прем`єр-міністра за наслідками Всеукраїнського автомобільного маршу протесту, який тривав у країні з 21 до 25 березня.

Автори звернення вимагають від прем`єр-міністра України М.АЗАРОВА переглянути стратегію відносин уряду з економічно активною частиною суспільства, відмовитися від практики ставлення до малого і середнього бізнесу як «до ворогів і злочинців».

«Ми звертаємося до Вас як до керівника Кабінету міністрів з вимогою зупинити цей терор проти підприємців і узяти під особистий контроль ситуацію, що склалася в економіці через тиск контролюючих органів. Від цієї ситуації вже постраждали соціальне забезпечення громадян, наповнення бюджету, післякризове відновлення економіки, взаємовідносини з інвесторами», - пишуть представники Ради підприємців України у зверненні.

Вони вимагають переглянути підхід до законодавчих ініціатив уряду.

Учасники Всеукраїнського автомобільного маршу протесту закликають прем`єр-міністра підтримати пакет законодавчих ініціатив, розроблений Радою підприємців України, і внесених на розгляд Верховної Ради народним депутатом України, головою парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ.

Довідка УНІАН. Всеукраїнський автомобільний марш протесту стартував 21 березня одночасно із Заходу і Сходу України - зі Львова і Луганська. 25 березня на Європейській площі в Києві вони провели спільний мітинг-протест під гаслом «Відбери у олігархів Україну, поверни її громадянам!».