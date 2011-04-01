Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 7,9705/7,9745 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 7,9705/7,9745 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2806/0,2809, котирування євро-гривні пішли вниз - 11,2830/11,2905. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,4158/1,4160 (четвер - 1,4177/1,4179). У четвер Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9600/7,9700.

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