Електронна система прийому платежів EasyPay запустила нову послугу електронних платежів - EasyPay Merchant.

Про це повідомляють у прес-релізі компанії, переданому агентству УНІАН.

Згідно з отриманою інформацією, дана послуга дозволяє робити покупки в інтернеті без використання кредитних карт або передачі готівки безпосередньо продавцеві. Система EasyPay Merchant призначена для простої та швидкої організації прийому платежів для інтернет-магазинів. Вона зручна тим, що готівку для розрахунків в інтернеті можна за вигідними тарифами внести через велику мережу терміналів самообслуговування EasyPay по всій Україні. І все це поряд з еквайрінгом платіжних карток міжнародних платіжних систем. Це означає, що немає необхідності відкривати рахунок у банку і підписувати договори, що значно заощадить час і кошти клієнтів. EasyPay забезпечить своєчасне повідомлення про надходження платежу, а Особистий кабінет надасть широкий вибір інструментів для контролю і управління виручкою.

Як зазначають у прес-релізі, користувачам не потрібні особливі навички або встановлення спеціального програмного забезпечення, адже доступ до віртуальних засобів здійснюється через єдиний інтернет-інтерфейс. І для прийому платежів на сайті його власникові потрібно просто зареєструватися в системі EasyPay, додати торгову організацію або магазин і розмістити кнопку оплати на сайті. Обліковий запис в EasyPay дозволяє розпоряджатися коштами без зарахування на банківський рахунок або отримання в готівковій формі.

«Ця послуга зручна як для власників бізнесу, так і для потенційних покупців послуг або товарів. Не потрібно шукати відповідний банк і заповнювати в ньому квитанції, тепер оплатити товар можна, не виходячи з дому », - уточнює керівник департаменту з PR Сергій ЛИХОМАНЕНКО. Керівництво компанії впевнене, що в найближчому майбутньому готівкові платежі будуть займати істотну частку при оплаті покупок в інтернет-магазинах, а сервіс EasyPay дозволяє усунути основний недолік готівки - необхідність безпосередньої передачі продавцю або його співробітникові.

Довідка. Компанія EasySoft була створена на початку 2007 року. Є розробником системи прийому платежів EasyPay.

На сьогоднішній день роботу системи забезпечує група компаній, яка реалізує передові технологічні рішення в галузі процесингу платежів, а саме: ТОВ «Ізі Софт», ТОВ «Українська платіжна система», Фінансова компанія «Контрактовий дім». Група надає широкий спектр послуг як з прийому готівкових мікроплатежів, так і зі здійснення еквайрінгу платіжних карт міжнародний платіжних систем відповідно до міжнародних стандартів інформаційної безпеки PSIDSS.

Кількість пунктів прийому платежів у вигляді терміналів самообслуговування складає більше 2700 одиниць.