ПАТ КБ "Правекс-Банк» випустить облігації серій «Е» та «F» на загальну суму 500 млн. грн.

Про це повідомляють в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення наглядова рада банку прийняв 29 березня ц.р.

Банк має намір провести відкрите розміщення 200 тис. облігацій серії «Е» і 300 тис. облігацій серії «F» номінальною вартістю 1 тис. грн. Облігації випускаються в бездокументарній формі.

Розміщення облігацій серій «E» та «F» буде проводитися на фондових біржах ПАТ «Фондова біржа« Перспектива» і ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» безпосередньо емітентом АКБ «Правекс-Банк» і за дорученням емітента, андеррайтерами ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» та ПАТ «ВТБ Банк».

Довідка УНІАН. АКБ «Правекс-Банк» створений у 1992 році.

На 1 січня 2011 року активи банку склали 5,656 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 5,046 млрд. грн., зобов`язання - 4,765 млрд. грн., статутний капітал - 905,741 млн. грн., власний капітал - 890,691 млн. грн.

У 2010 році «Правекс-Банк» скоротив збиток проти показника 2009 року в 4 рази - до 188 млн. грн.

Intesa Sanpaolo володіє 100% акцій "Правекс-Банку".