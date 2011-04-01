НФПУ: українці не відчують збільшення мінімальної зарплати через тарифи та інфляцію

У Національному форумі профспілок України вважають, що громадяни не відчують підвищення мінімальної зарплати через зростання тарифів на електроенергію та рівень інфляції.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою Національного форуму профспілок України коментарі голови НФПУ Мирослава ЯКІБЧУКА з приводу заяв урядовців про підвищення з 1 квітня мінімальної зарплати до 960 грн.

«Це підвищення виглядає як першоквітневий жарт уряду. Адже перед тим як хвалитися підвищенням зарплати до 960 грн., треба подивитися, наскільки виросли ціни на продукти, пальне та комунальні послуги. Індексація зарплат, якою вихваляється уряд, є абсолютно невідповідною рівню інфляції», - зазначив М.ЯКІБЧУК.

Він нагадав, що за останній рік ціни на продути зросли на 8,6%, а інфляція становила 8,3% за офіційними даними, і 10-18% за оцінками незалежних експертів.

За словами голови НФПУ, влада бореться з наслідками недолугої економічної політики і займається псевдореформами у сфері соціального забезпечення. «Про яке підвищення зарплат може йти мова, якщо зараз розмір зарплати працівника І розряду повинен лише перевищувати прожитковий мінімум? Тобто, навіть якщо ця зарплата буде вищою хоча б на гривню, цей пункт буде виконано. Натомість потрібно повернутися до встановлення тарифної ставки працівника на рівні 120% від мінімальної заробітної плати, як було раніше. Крім того, потрібно підвищити зарплату працівників до розмірів реальної вартості споживчого кошика», - підкреслив М.ЯКІБЧУК.

Як повідомлялося, з 1 квітня 2011 року, згідно з законом про держбюджет, підвищився розмір мінімальної заробітної плати до 960 грн. З цього ж дня тарифи на електроенергію підвищилися до 15%.