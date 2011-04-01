Експерти: для банків ще не настала сприятлива ситуація для початку повноцінного кредитування

Експерти вважають, що для банків ще не настала сприятлива ситуація для початку повноцінного кредитування.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, про це експерти заявили в опитуванні про те, які перспективи валютного кредитування для населення України, яким буде курс гривні і чи збереже свої позиції долар на світовому валютному ринку.

Так, старший фінансовий фахівець представництва Світового банку в Україні Анжела ПРИГОЖИНА вважає, що населення не спроможне розібратися, в якій валюті вигідно кредитуватися. «Міжнародний ринок валюти, включаючи рубль, - це рівняння з багатьма невідомими. Багато позичальників не можуть зрозуміти політику ціноутворення гривні, як вони можуть зрозуміти політику центрального банку Росії, від чого це залежить?», - сказала експерт.

На її думку, тоді як заощадження можна зберігати в різних валютах, брати кредити населенню краще в гривні. «Кредитуватися необхідно в тій валюті, в якій ти одержуєш заробітну плату і яку використовуєш для щоденних потреб», - сказала А.ПРИГОЖИНА.

Разом з тим представник Світового банку відзначила, що не слід сподіватися на те, що НБУ завжди утримуватиме курс гривні. «Надії на те, що НБУ утримуватиме будь-яку валюту, розтанули в 2008 році. Так, НБУ продовжує утримувати гривню в рамках певного коридору, тобто, немає ще тієї гнучкості ціноутворення валютного курсу, яку рекомендував МВФ. Наскільки довго НБУ зможе утримати курс, знову ж підказує криза 2008 року. Швидше за все, курс залежатиме від зовнішніх світових тенденцій, ніж від внутрішніх політичних рішень», - відзначила А.ПРИГОЖИНА.

На думку провідного радника Європейського банку реконструкції й розвитку Антона УСОВА, в Україні на даний момент немає того рівня кредитування, яке б дозволило бізнесу зітхнути вільно. «У банків не та ситуація, аби почати повноцінно кредитувати. Має відбутися ціла низка моментів, перш ніж повноцінне кредитування відновиться. І тут справа не в гривні і не в валюті - це велике комплексне питання. Повинна відбутися дія з реструктуризації проблемної заборгованості, треба створити зрозумілий і прозорий грошовий валютний ринок і ввести інструменти його управління, яких на ринку немає. Коли це все з`явиться, тоді цей ринок запрацює. Поки що про великомасштабне кредитування не йдеться», - вважає А.УСОВ.

У свою чергу, генеральний директор компанії European Capital Management Вадим БРАЇЛОВСЬКИЙ наголосив, що в українських банках нагромаджено великий запас валюти, який може бути спрямований на кредитування. «За оцінками компанії European Capital Management, комерційні банки України сформували кошти, зокрема в іноземній валюті, в цінних паперах і в золоті, які перебувають на зберіганні в закордонних банках, у розмірі порядку 6 млрд. доларів. Проте з початку року портфель валютних кредитів скоротився на 6,5%. Основна причина, через яку не активізується кредитування, - це триваюче нині погіршення якості існуючого кредитного портфеля банківської системи України, а також високе кредитне навантаження в корпоративному секторі», - сказав В.БРАЇЛОВСЬКИЙ.

При цьому він наголосив, що українській економіці для досягнення показників 2007 року потрібно 200-250 млрд. грн. кредитних коштів. «Насамперед, необхідне кредитування в іноземній валюті, кредитні ставки на яку в українських банках становлять 8-12%, тоді як на гривню вони коливаються від 15 до 22%. За прогнозами European Capital Management, відміна обмежень на кредитування в іноземній валюті призведе до збільшення обсягів фінансування в економіку України з боку банків з іноземним капіталом, які почнуть активніше надавати валютні кредити, використовуючи дешеві валютні ресурси материнських структур», - вважає експерт.

Він відзначив, що історично в Україні основними валютами кредитування є українська гривня й американський долар. «Дана тенденція збережеться і в 2011 році. Проте необхідно відзначити зростання частки кредитів у російських рублях, що триває, обумовлене посиленням позицій російського капіталу в банківському секторі України, перш за все ВТБ Банку, Промінвестбанку, Альфа-Банку, Дочірнього банку Сбербанку Росії, на частку яких припадає більш як 14% корпоративного кредитного портфеля банківської системи України», - сказав В.БРАЇЛОВСЬКИЙ.

Голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ відзначив, що українці є достатньо «високодоларизованими», тому коливання валютного курсу вмить позначаються на їх соціальних настроях. «Для тих, хто не має стабільного валютного доходу, отримання валютного кредиту завжди пов`язане з великим ризиком. У разі коливання валютного курсу, коли людина не може повернути валютний кредит, – це проблема конкретної людини і конкретного банку. Якщо банки готові видавати кредити в іноземній валюті, а громадяни готові їх брати, то вони всі повинні розуміти, що беруть на себе додаткові ризики», - сказав експерт.

І.БУРАКОВСЬКИЙ також відзначив, що не бачить прямого впливу останніх світових подій на позиції долара. «Навіть попри всі проблеми, які ми сьогодні спостерігаємо в США, - йдеться про великий державний дефіцит і не тільки, не слід чекати швидкого зникнення долара з міжнародних розрахунків», - вважає експерт.

При цьому він відзначив, що навіть ослаблення долара може позитивно вплинути на ситуацію в економіці США. «Слабкий долар – це стимул для американського експорту, який робить його конкурентоспроможним. З іншого боку, дешева валюта може приваблювати іноземних інвесторів, які готові вкладати в американські підприємства. Тому ситуація складна і не дуже однозначна», - переконаний І.БУРАКОВСЬКИЙ.