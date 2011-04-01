Україна одержує валюту і тоді, коли не прокачується нафта по «Одеса-Броди» - Бойко

Україна одержує валюту і тоді, коли не прокачується нафта нафтопроводом «Одеса-Броди».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКО сьогодні в Донецьку, відповідаючи на запитання, як змінився обсяг прокачування нафтопроводом «Одеса-Броди» після того, як Білорусь скоротила поставки нафти з Азербайджану.

Як повідомив Ю.БОЙКО, «сьогодні Мозирський завод на ремонті, і в останній місяць прокачування зменшилося, а так – прокачування відбувалося в плановому режимі».

Ю.БОЙКО зазначив, що Україна, згідно з угодою, все одно одержує гроші, навіть якщо Білорусь не прокачує нафту нафтопроводом.

«Більш того, у нас там жорсткий договір, так званий «прокачуй або плати». І навіть у разі, якщо не йде прокачування, країна все одно одержує валюту в обсязі приблизно 60 млн. доларів на рік», - сказав міністр.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртранснафта" і ЗАТ "Білоруська нафтова компанія" 17 січня 2011 року підписали договір про транзит у 2011-2012 роках українською стороною 4 млн. тонн нафти щорічно нафтопроводом "Одеса-Броди" до Мозирського НПЗ у Білорусі. Згідно з документом, по "Одеса-Броди" прокачується азербайджанська нафта у порядку заміщення венесуельської нафти.

За інформацією з неофіційних джерел, з середини минулого тижня до нафтопроводу «Одеса-Броди» з азербайджанського боку не надходить нафта, що прокачується в порядку заміщення венесуельської нафти, а білоруська сторона не здійснює забір нафти з нафтопроводу.

28 березня заступник генерального директора Білоруської нафтової компанії Андрій ШИШКО заявив, що Білорусь скоротила обсяги забору нафти з нафтопроводу «Одеса-Броди» через плановий капітальний ремонт на Мозирському нафтопереробному заводі.