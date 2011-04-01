Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9765-7,9795 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9705/7,9745, на 12:00 ціни підвищилися до 7,9720/7,9750. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 7,9765/7,9795 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2806/0,2809, на 12:00 звузився спред 0,2807/0,2808. До закриття ціни зросли до 0,2812/0,2813. У Росії курс долар-рубль дещо скоригувався, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,3724 (+0,0025).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4145/1,4180.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,2830/11,2905, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,2875/11,2980. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 11,2830/11,2930.