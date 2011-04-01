Держбюджет України в січні-лютому зведено з профіцитом 4,127 млрд. грн.

Державний бюджет України в січні-лютому ц.р. зведено з профіцитом 4,127 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Профіцит загального фонду Держбюджету становив 2,845 млрд. грн.

Доходи Держбюджету становили 44,700 млрд. грн. Зокрема, надходження до загального фонду становили 39,142 млрд. грн., що становить 100,5% плану на січень-лютий 2011 року.

Податкові надходження до Держбюджету України становили 39,206 млрд. грн., неподаткові надходження – 5,026 млрд. грн.

Витрати Держбюджету за січень-лютий 2011 року становили 40,488 млн. грн., зокрема витрати загального фонду – 36,408 млн. грн.

За інформацією Мінфіну, із загального фонду за цей період було надано трансфер Пенсійному фонду України у розмірі 9,133 млрд. грн.

За рахунок повернення кредитів до Держбюджету надійшло 186,5 млн. грн., зокрема до загального фонду - 111,3 млн. грн., надано кредитів з Держбюджету на суму 270,9 млн. грн.

Погашення основної суми державного боргу із загального фонду Держбюджету в січні-лютому ц.р. становило 6,848 млрд. грн., запозичення були здійснені в обсязі 18,833 млрд. грн.

Від приватизації державного майна в січні-лютому 2011 року до Державного бюджету надійшло 36,7 млн. грн.

За січень-лютий 2011 року зведений бюджет України виконано з профіцитом у розмірі 5,028 млрд. грн. Його доходи становили 56,216 млрд. грн., витрати – 51,107 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» доходи Держбюджету передбачено на рівні 281,464 млрд. грн., зокрема, доходи загального фонду – 238,581 млрд. грн., доходи спеціального фонду – 42,883 млрд. грн.

Витрати Держбюджету України на 2011 рік – 321,920 млрд. грн., зокрема, витрати загального фонду – 279,087 млрд. грн., витрати спеціального фонду – 42,833 млрд. грн.

Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету – 38,843 млрд. грн., граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2011 року – 375,643 млрд. грн.

Держбюджет України включає загальний фонд, куди прямують загальнодержавні податки і збори і з якого фінансуються основні витрати, і спеціальний фонд, кошти якого мають цільове призначення.

При цьому дефіцит Держбюджету розраховується як різниця суми його доходів і повернутих до бюджету кредитів, а також витрат і виданих із Держбюджету кредитів.