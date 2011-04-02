НБУ та група вкладників «Родовід банку» підписали меморандум

У Національному банку України 1 квітня відбулась чергова зустріч керівництва НБУ з ініціативною групою вкладників ПАТ «Родовід банк», на якій сторони підписали Меморандум про спільну діяльність.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією Нацбанку, Меморандум про спільну діяльність передбачає, що НБУ буде здійснювати постійний контроль за процесом передачі реєстру власників депозитів з «Родовід Банку» до «Ощадбанку».

Ініціативна група вкладників ПАТ «Родовід банк», зі свого боку, візьме активну участь у створенні пільгового списку літніх (понад 70 років) та серйозно хворих вкладників для забезпечення першочергового отримання ними своїх вкладів.

Крім того, зазначається, що ініціативна група вкладників «Родовід банку», взяла на себе зобов’язання в оперативному порядку повідомляти керівництво Національного банку України про недоліки та прорахунки обслуговування колишніх вкладників «Родовід банку» у відділеннях «Ощадбанку».

«Це дуже важливий момент, ми повинні здійснювати спільний моніторинг якості виконання спільно прийнятих рішень для комфортного отримання вкладниками «Родовід банку» своїх коштів» - підкреслив заступник голови НБУ Ігор СОРКІН.

Також повідомляється, що Нацбанк постійно буде здійснювати оперативне інформування громадськості про процес виплати вкладів і гарантує, що кошти буде виплачено в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, «Ощадбанк» для проведення виплат вкладникам «Родовід банку» має намір задіяти 450 відділень (загальна кількість вкладників "Родовід банку" оцінюється від 230 до 260 тис. осіб - УНІАН).

Кабмін ухвалив рішення про докапіталізацію «Родовід банку» на 3,95 млрд. грн. і «Ощадбанку» на 604 млн. грн.

Кошти будуть використані для проведення виплат вкладникам «Родовід банку» шляхом їх переведення в «Ощадбанк».

28 березня ц.р. прес-служба розповсюдила звернення голови правління "Ощадбанку" Сергія ПОДРЄЗОВА до вкладників "Родовід банку", в якому йшлося, що виплату коштів вкладникам «Родовід банку» планується розпочати через місяць після ухвалення постанови про переведення депозитів із «Родовід банку» у ВАТ «Ощадбанк».

За даними Нацбанку, на 1 січня 2011 року обсяг коштів фізичних осіб у «Родовід банку» становив 3,961 млрд. грн., зокрема 1,320 млрд. грн. – в іноземній валюті.

Довідка УНІАН. АТ «Родовід банк» (м. Київ) зареєстровано в 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 16 березня 2009 року в «Родовід банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

Національний банк України постановою №60 від 14 березня 2011 року продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Родовід банк» до 15 вересня 2011 року.

У 2009 році «Родовід банк» було докапіталізовано за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

ВАТ "Державний ощадний банк України" («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2011 року активи банку становили 59,019 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 44,778 млрд. грн., зобов`язання – 42,393 млрд. грн., статутний капітал – 13,892 млрд. грн., власний капітал – 16,626 млрд. грн.

У 2010 році «Ощадбанк» скоротив прибуток проти показника 2009 року в 1,5 рази – до 461 млн. грн.

100% акцій банку належать державі.